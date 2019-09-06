Напряженность в отношениях с Ираном США хочет преодолеть посредством дипломатии - Помпео
20:15 06.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты стремятся преодолеть возникшую напряженность в отношениях с Ираном посредством дипломатии. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в Университете штата Канзас.
"Президент [США Дональд] Трамп сказал, что рад был бы встретиться с руководством Ирана. Рад - это, возможно, несколько преувеличено, но точно готов встретиться с ними, поскольку в конечном счете мы хотим разрешить это с помощью дипломатии", - сказал он.
"Революционный режим в Иране является центральной проблемой на Ближнем Востоке, порождающей нестабильность", - заявил глава американской дипломатии. По его утверждению, именно действия Ирана являются причиной "трудностей, с которыми сталкивается Ирак в обеспечении своего суверенитета", а также "проблем безопасности на северной границе Израиля". Кроме того, Тегеран поддерживает правительство президента Башара Асада в Сирии и повстанческую группировку "Ансар Аллах" (хуситов) в Йемене, добавил госсекретарь США.
"Наша задача - создать условия, при которых их (Ирана - прим. ТАСС) поведение изменится", - подчеркнул Помпео.
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