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Напряженность в отношениях с Ираном США хочет преодолеть посредством дипломатии - Помпео

20:15 06.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты стремятся преодолеть возникшую напряженность в отношениях с Ираном посредством дипломатии. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в Университете штата Канзас.

"Президент [США Дональд] Трамп сказал, что рад был бы встретиться с руководством Ирана. Рад - это, возможно, несколько преувеличено, но точно готов встретиться с ними, поскольку в конечном счете мы хотим разрешить это с помощью дипломатии", - сказал он.

"Революционный режим в Иране является центральной проблемой на Ближнем Востоке, порождающей нестабильность", - заявил глава американской дипломатии. По его утверждению, именно действия Ирана являются причиной "трудностей, с которыми сталкивается Ирак в обеспечении своего суверенитета", а также "проблем безопасности на северной границе Израиля". Кроме того, Тегеран поддерживает правительство президента Башара Асада в Сирии и повстанческую группировку "Ансар Аллах" (хуситов) в Йемене, добавил госсекретарь США.

"Наша задача - создать условия, при которых их (Ирана - прим. ТАСС) поведение изменится", - подчеркнул Помпео.


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