Против Гуайдо возбуждено уголовное дело за намерение уступить спорную территорию Гайане

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура Венесуэлы возбудила уголовное дело в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который в конце января объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Поводом для процессуальных действий стало предполагаемое намерение политика отказаться от спорной территории у реки Эссекибо в пользу Гайаны.

"Я должен сообщить об открытии уголовного расследования, которое мы начали вчера после получения новостей о преступных действиях со стороны Ванессы Неуманн, Мануэля Авенданьо и депутата Хуана Гуайдо. Они участвовали в незаконных переговорах об отказе от исторических притязаний Венесуэлы на территорию Эссекибо в обмен на политическую поддержку Великобританией несуществующего статуса и. о. президента", - заявил в пятницу генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб. Его слова опубликованы в "Твиттере" ведомства.

В свою очередь телеканал "Венесолана де телевисьон" сообщил, что уголовное дело ведется по статье "измена родине". Ранее с просьбой о начале расследования в отношении Гуайдо к генеральной прокуратуре обратился президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Территориальный спор между Гайаной и Венесуэлой длится уже несколько десятков лет. Каракас претендует на две трети территории Гайаны, находящиеся к западу от реки Эссекибо, которые богаты природными ресурсами, в частности золотом и алмазами. Кроме того, в этом регионе было обнаружено месторождение нефти. В минувший четверг исполнительный вице- президент южноамериканской страны Дельси Родригес заявила, что Гуайдо и люди из его окружения вели переговоры о передачи спорной пограничной территории Гайане.