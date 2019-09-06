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Департамент образования Москва пояснил идею ограничения приема в школы детей без прививок

20:40 06.09.2019 Источник: НГ-Online

При изменении правил приема детей в школу будут учитывать интересы всех граждан, в том числе тех, кто по каким-то не прививал своих детей, и тех, кому вакцинация противопоказана. По словам заместителя главы департамента образования и науки Москвы Алены Шаховой, уже несколько лет информационная кампания против профилактической вакцинации детей расширяется. "Из-за этого растет число отказов родителей от вакцинации, и, к сожалению, это сказывается и на образовательном процессе. Мы вынуждены периодически объявлять карантин и отстранять детей от учебы», - пояснила Шахова, по словам которой, дети которых не стали вакцинировать без медицинских показаний, могут стать причиной заражения тех, кому прививку не делали по решению медиков.

«Вместе с тем, мы не в праве отказать в приеме в школу ребенку, родитель которого отказался привить ребенка или не предоставил информацию о сделанных прививках. А это - риск для всех обучающихся. По итогам обсуждений общественниками было предложено проработать возможность создания такого законопроекта, который решил бы сложившуюся проблему и учитывал как интересы родителей, которые решили не прививать своих детей, так и тех, кому вакцинация не показана по медицинским причинам», - отметила Шахова.

Напомним, проблемы вакцинации детей обсуждали сегодня эксперты в Общественной палате Москвы.


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