Департамент образования Москва пояснил идею ограничения приема в школы детей без прививок
20:40 06.09.2019 Источник: НГ-Online
При изменении правил приема детей в школу будут учитывать интересы всех граждан, в том числе тех, кто по каким-то не прививал своих детей, и тех, кому вакцинация противопоказана. По словам заместителя главы департамента образования и науки Москвы Алены Шаховой, уже несколько лет информационная кампания против профилактической вакцинации детей расширяется. "Из-за этого растет число отказов родителей от вакцинации, и, к сожалению, это сказывается и на образовательном процессе. Мы вынуждены периодически объявлять карантин и отстранять детей от учебы», - пояснила Шахова, по словам которой, дети которых не стали вакцинировать без медицинских показаний, могут стать причиной заражения тех, кому прививку не делали по решению медиков.
«Вместе с тем, мы не в праве отказать в приеме в школу ребенку, родитель которого отказался привить ребенка или не предоставил информацию о сделанных прививках. А это - риск для всех обучающихся. По итогам обсуждений общественниками было предложено проработать возможность создания такого законопроекта, который решил бы сложившуюся проблему и учитывал как интересы родителей, которые решили не прививать своих детей, так и тех, кому вакцинация не показана по медицинским причинам», - отметила Шахова.
Напомним, проблемы вакцинации детей обсуждали сегодня эксперты в Общественной палате Москвы.
НОВОСТИ
- 21:15 06.09.2019
- Законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений направлен в Минтруд
- 20:45 06.09.2019
- Против Гуайдо возбуждено уголовное дело за намерение уступить спорную территорию Гайане
- 20:15 06.09.2019
- Напряженность в отношениях с Ираном США хочет преодолеть посредством дипломатии - Помпео
- 19:45 06.09.2019
- С октября ужесточатся ограничения на денежные переводы из США на Кубу
- 19:15 06.09.2019
- Идеология развития российского ракетостроения получила одобрение Путина
- 19:10 06.09.2019
- Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина рассказала об итогах работы инновационного комплекса «Техноград» за год
- 18:45 06.09.2019
- Итальянская газета получила требование от посольства РФ опровергнуть ложь о сотруднике дипмиссии
- 18:15 06.09.2019
- Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем состоится в октябре - Белый дом
- 17:45 06.09.2019
- Решение о передаче дела о нападении на Панфилову в СК будет принято в ближайшее время
- 17:15 06.09.2019
- Избирательные участки Москвы посетят обозреватели из Европы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать