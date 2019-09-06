Законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений направлен в Минтруд
21:15 06.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин России разработал законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений и направил его на согласование в Минтруд. Об этом говорится в сообщении Минфина.
"Минфин разработал новый законопроект c предварительным рабочим названием "о гарантированном пенсионном продукте. <...> Среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта - исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан", - отмечается в документе.
Министерство в ближайшее время планирует представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего он будет внесен в правительство, говорится в сообщении.
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