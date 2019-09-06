0
0
78
НОВОСТИ

Почти на 100% выполнен эксперимент с роботом "Федором" - разработчик

21:45 06.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперимент с роботом "Федором" удалось выполнить практически на 100%. Об этом сообщил во время трансляции отстыковки корабля "Союз МС-14" от МКС научный руководитель НПО "Андроидная техника" (разработчик робота) Игорь Сохин.

"Эксперимент выполнен практически на 100%. Все задачи, которые ставились, выполнены", - сказал Сохов.

По его словам, "опасения, что в невесомости управлять роботом будет невозможно, не оправдались". Точная оценка проведению эксперимента будет дана на Земле.

Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:30 06.09.2019
Надзор за ﻿религиозными объединениями с иностранным финансированием могут ужесточить
0
76
22:18 06.09.2019
Лановой еще раз призвал своих сторонников на выборы в Москве
0
86
21:15 06.09.2019
Законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений направлен в Минтруд
0
158
20:45 06.09.2019
Против Гуайдо возбуждено уголовное дело за намерение уступить спорную территорию Гайане
0
184
20:40 06.09.2019
Департамент образования Москва пояснил идею ограничения приема в школы детей без прививок
0
186
20:15 06.09.2019
Напряженность в отношениях с Ираном США хочет преодолеть посредством дипломатии - Помпео
0
227
19:45 06.09.2019
С октября ужесточатся ограничения на денежные переводы из США на Кубу
0
233
19:15 06.09.2019
Идеология развития российского ракетостроения получила одобрение Путина
0
309
19:10 06.09.2019
Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина рассказала об итогах работы инновационного комплекса «Техноград» за год
0
252
18:45 06.09.2019
Итальянская газета получила требование от посольства РФ опровергнуть ложь о сотруднике дипмиссии
0
287

Возврат к списку