Почти на 100% выполнен эксперимент с роботом "Федором" - разработчик
21:45 06.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эксперимент с роботом "Федором" удалось выполнить практически на 100%. Об этом сообщил во время трансляции отстыковки корабля "Союз МС-14" от МКС научный руководитель НПО "Андроидная техника" (разработчик робота) Игорь Сохин.
"Эксперимент выполнен практически на 100%. Все задачи, которые ставились, выполнены", - сказал Сохов.
По его словам, "опасения, что в невесомости управлять роботом будет невозможно, не оправдались". Точная оценка проведению эксперимента будет дана на Земле.
Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.
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