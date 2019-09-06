Почти на 100% выполнен эксперимент с роботом "Федором" - разработчик

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперимент с роботом "Федором" удалось выполнить практически на 100%. Об этом сообщил во время трансляции отстыковки корабля "Союз МС-14" от МКС научный руководитель НПО "Андроидная техника" (разработчик робота) Игорь Сохин.

"Эксперимент выполнен практически на 100%. Все задачи, которые ставились, выполнены", - сказал Сохов.

По его словам, "опасения, что в невесомости управлять роботом будет невозможно, не оправдались". Точная оценка проведению эксперимента будет дана на Земле.

Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.



