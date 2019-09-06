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Надзор за ﻿религиозными объединениями с иностранным финансированием могут ужесточить

22:30 06.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений выступает за ужесточение надзора за религиозными объединениями, получающими финансирование и контролируемыми из-за рубежа, и может разработать соответствующий законопроект. Об этом ТАСС в пятницу сообщил глава комитета Сергей Гаврилов, говоря о планах депутатов на осеннюю сессию нижней палаты парламента.

"Комитет инициировал проведение серьезного экспертно- научного исследования по данной проблематике. До конца года надеемся получить его результаты, которые, возможно, станут основой для внесения точечных изменений в законодательство", - сказал Гаврилов.

"Требуется усилить полномочия государственных надзорных органов в отношении религиозных объединений, центры принятия решений и финансирования которых находятся за рубежом", - считает он.

При этом председатель думского комитета отметил целесообразность либерализации госконтроля в отношении традиционных конфессий. "Целесообразно упростить и либерализовать контроль со стороны государственных органов, расширить возможности этих религиозных организаций регулировать вопросы жизнедеятельности своими внутренними установлениями", - заключил Гаврилов.

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