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Московский транспорт 7-8 сентября будет работать в интенсивном режиме

09:00 07.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать круглосуточно в День города, станции будут открыты всю ночь с 7 на 8 сентября. Наземный городской транспорт в субботу будет работать по расписанию выходного дня, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

"С 05:30 7 сентября до 01:00 9 сентября 2019 года метро и МЦК будут работать круглосуточно - без перерыва. В ночь с 7 на 8 сентября поезда будут ходить с интервалами движения от трех до десяти минут", - говорится в материалах пресс- службы.

Наземный транспорт будет работать 7 сентября по расписанию выходного дня, планируется, что в этот день будет изменено движение 29 маршрутов, а 8 сентября - по графику буднего дня (будет изменено движение 14 маршрутов), также ночью пассажиры смогут воспользоваться 13 ночными автобусными маршрутами. Подробное описание работы маршрутов опубликовано на сайте ГУП "Мосгортранс".

Движение поездов пригородного сообщения будет осуществляться по расписанию выходного дня - без дневного перерыва, в тактовом графике с добавлением поездов и остановок. Парковка в зоне платного парковочного пространства в Москве в период 7 и 8 сентября будет работать в обычном режиме: платно в субботу и бесплатно в воскресенье.

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