Робот FEDOR вернулся с МКС на Землю
09:15 07.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-14" без экипажа, но с роботом "Федором" на борту, совершил посадку в казахстанской степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится ЦУП).
В основные задачи Skybot F-850 на этот полет входили передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действия робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС.
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