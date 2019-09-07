В Москве в субботу будет тепло с переменной облачностью

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха составит 22-24 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс десяти градусов. Синоптики предупреждают о риске природных пожаров, 7 сентября объявлен желтый уровень опасности.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.