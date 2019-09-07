0
0
67
НОВОСТИ

Америка собирается изменить подход в предоставлении помощи другим странам

09:45 07.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность перераспределения помощи другим государствам в пользу поддерживающих политику Вашингтона, а нелояльным и вовсе может быть отказано в выделении средств. Об этом сообщила в пятницу газета "Политико", в распоряжении которой имеется соответствующий проект.

Одной из причин является желание США обзавестись новыми союзниками на фоне растущей конкуренции с Россией и Китаем за геополитическое влияние. Таким образом, отмечает издание, будет нарушен негласный принцип оказания содействия по гуманитарным, а не политическим соображениям.

Согласно разрабатываемому плану, Вашингтон перестанет помогать странам, не разделяющим его подходы на международной арене и равняющимся, например, на Китай. Это может коснуться ряда государств Азии, Африки и Латинской Америки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:25 07.09.2019
Информагентства сообщают о начале процесса обмена задержанными между РФ и Украиной
0
123
10:08 07.09.2019
СМИ: Во "Внуково" сел самолет с ливреей в виде украинского флага
0
128
10:00 07.09.2019
Неудача с посадкой на Луну не означает провал миссии - индийские ученые
0
136
09:30 07.09.2019
В Москве в субботу будет тепло с переменной облачностью
0
131
09:15 07.09.2019
Робот FEDOR вернулся с МКС на Землю
0
152
09:00 07.09.2019
Московский транспорт 7-8 сентября будет работать в интенсивном режиме
0
158
22:30 06.09.2019
Надзор за ﻿религиозными объединениями с иностранным финансированием могут ужесточить
0
559
22:18 06.09.2019
Лановой еще раз призвал своих сторонников на выборы в Москве
0
622
21:45 06.09.2019
Почти на 100% выполнен эксперимент с роботом "Федором" - разработчик
0
623
21:15 06.09.2019
Законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений направлен в Минтруд
0
610

Возврат к списку