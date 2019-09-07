Неудача с посадкой на Луну не означает провал миссии - индийские ученые

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийская лунная миссия "Чандраян-2" будет продолжать работу по изучению спутника Земли, несмотря на потерю посадочного модуля "Викрам". Как сообщили в субботу журналистам специалисты Индийской организации космических исследований (ISRO), миссию нельзя назвать неудачной, поскольку орбитальный аппарат будет действовать над Луной еще почти год.

"Потеряно только 5% миссии - посадочный модуль "Викрам" и луноход "Прагьян", в то время как орбитальный аппарат "Чандраян-2" - оставшиеся 95% - успешно продолжает работу на орбите Луны", - цитирует в субботу телеканал Эн-ди-ти-ви представителя ISRO.

В ночь на субботу ISRO не смогла осуществить прилунение посадочного модуля "Викрам". Посадка ожидалась в 01:55 по индийскому времени (23:25 пятницы мск). Как сообщил глава ISRO Кайласавадиву Сиван, большую часть времени, пока аппарат совершал посадку, он работал нормально, однако, когда "Викрам" находился на высоте 2,1 км над лунной поверхностью, связь с ним была потеряна. Эксперты ISRO изучают данные телеметрии и анализируют возможные причины неудачи.

