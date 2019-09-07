СМИ: Во "Внуково" сел самолет с ливреей в виде украинского флага

10:08

Автобусы с украинскими моряками следуют из СИЗО "Лефортово", вероятно, к пункту обмена, сообщил журналистам их адвокат Сергей Бадамшин, - пишет ТАСС.

"В сопровождении экипажей ДПС три автобуса с моряками, вероятно, следуют в аэропорт Внуково, откуда потом вылетят на Украину", - сказал он.

Как передает корреспондент "Интерфакса", самолет с ливреей в виде украинского флага приземлился в аэропорту "Внуково" и причалил к перрону правительственного терминала "Внуково-2". У самолет включены двигатели. К самолету подъехали два автобуса. Ранее аналогичные автобусы покинули СИЗО "Лефортово" в Москве.

Руководитель группы адвокатов Николай Полозов ранее в субботу подтвердил "Интерфаксу", что арестованные украинские моряки покинули СИЗО "Лефортово" в Москве.