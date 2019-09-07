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НОВОСТИ

Информагентства сообщают о начале процесса обмена задержанными между РФ и Украиной

10:25 07.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процедура обмена арестованными и осужденными в РФ и на Украине гражданами началась, сообщил ТАСС адвокат одного из украинских моряков Николай Полозов.

"Украинские моряки доставлены из СИЗО "Лефортово" в аэропорт Внуково, поэтому можно сказать, что обмен начался", - сказал он.

Автобусы с задержанными на Украине гражданами России прибыли в аэропорт Борисполя, сообщает телеканал "РЕН ТВ".

Самолет специального летного отряда "Россия" вылетел из правительственного терминала "Внуково 2".

Как передает корреспондент "Интерфакса", самолет с ливреей спецотряда России отчалил от здания правительственного терминала аэропорта и поднялся в небо. Самолет с символикой Украины пока остается на земле.

Ожидается, что самолёты с участниками обмена отправятся одновременно из двух аэропортов России и Украины

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