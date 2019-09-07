Украинские моряки освобождены под поручительство украинского омбудсмена - адвокат
11:30 07.09.2019 Источник: Интерфакс
Все арестованные украинские моряки, которых в субботу Россия отправляет на родину, были освобождены под поручительство уполномоченного по защите прав человека на Украине Людмилы Денисовой, сообщил "Интерфаксу" руководитель группы адвокатов Николай Полозов.
"Следствие удовлетворило ходатайство Денисовой о личном поручительстве", - сказал он.
По его словам, в настоящее время моряки готовятся вылететь на родину в рамках обмена удерживаемых Украиной и Россией лиц.
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