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Украинские моряки освобождены под поручительство украинского омбудсмена - адвокат

11:30 07.09.2019 Источник: Интерфакс

Все арестованные украинские моряки, которых в субботу Россия отправляет на родину, были освобождены под поручительство уполномоченного по защите прав человека на Украине Людмилы Денисовой, сообщил "Интерфаксу" руководитель группы адвокатов Николай Полозов.

"Следствие удовлетворило ходатайство Денисовой о личном поручительстве", - сказал он.

По его словам, в настоящее время моряки готовятся вылететь на родину в рамках обмена удерживаемых Украиной и Россией лиц.

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