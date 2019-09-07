Британский премьер не будет умолять ЕС продлить сроки "брекзита" - СМИ
11:50 07.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британский премьер-министр Борис Джонсон намерен, скорее, нарушить закон и не выполнить предписание парламента, чем допустить новое продление срока переговоров по Brexit. Об этом сообщила в субботу газета "Дейли телеграф" со ссылкой на письмо, которое Джонсон направил в пятницу членам возглавляемой им правящей Консервативной партии.
В нем Джонсон упоминает принятый накануне парламентом по инициативе оппозиционных партий законопроект, обязывающий правительство запросить у ЕС продление переговоров по Brexit и содержащий запрет на выход из состава европейского сообщества без сделки. "Они только что приняли закон, который заставит меня умолять Брюссель продлить крайний срок реализации Brexit. Этого я не сделаю никогда", - цитирует издание премьера.
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