Британский премьер не будет умолять ЕС продлить сроки "брекзита" - СМИ

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский премьер-министр Борис Джонсон намерен, скорее, нарушить закон и не выполнить предписание парламента, чем допустить новое продление срока переговоров по Brexit. Об этом сообщила в субботу газета "Дейли телеграф" со ссылкой на письмо, которое Джонсон направил в пятницу членам возглавляемой им правящей Консервативной партии.

В нем Джонсон упоминает принятый накануне парламентом по инициативе оппозиционных партий законопроект, обязывающий правительство запросить у ЕС продление переговоров по Brexit и содержащий запрет на выход из состава европейского сообщества без сделки. "Они только что приняли закон, который заставит меня умолять Брюссель продлить крайний срок реализации Brexit. Этого я не сделаю никогда", - цитирует издание премьера.