Самолеты с гражданами Украины и России вылетели из Москвы и Киева

12:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский самолет Ан-148 с подлежащими обмену между Киевом и Москвой лицами вылетел в субботу из Внуково-2 в Киев, передает корр. ТАСС.



Спецборт отряда "Россия" вылетел из Киева с российскими гражданами в рамках процедуры обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, находящаяся в аэропорту Борисполь. "Россияне все, улетели", - сказала она журналистам.

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