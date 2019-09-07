Самолеты с гражданами Украины и России вылетели из Москвы и Киева
12:35 07.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский самолет Ан-148 с подлежащими обмену между Киевом и Москвой лицами вылетел в субботу из Внуково-2 в Киев, передает корр. ТАСС.
Спецборт отряда "Россия" вылетел из Киева с российскими гражданами в рамках процедуры обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, находящаяся в аэропорту Борисполь. "Россияне все, улетели", - сказала она журналистам.
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