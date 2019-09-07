Побережье Приморья дало "приют" сотням иностранных шхун, укрывающихся от шторма

12:50 Источник: Интерфакс

Тайфун "Линлин", подошедший к берегам Приморья, вынудил сотни иностранных судов искать укрытия от непогоды в безопасных бухтах на севере края, сообщила в субботу пресс-группа Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

"Утром 7 сентября в заливах Ольга, Владимир и в морских акваториях береговых бухт в районе населенного пункта Моряк-Рыболов уже находятся около 500 зарубежных рыболовецких шхун", - говорится в сообщении.

Для контроля за обстановкой в эти районы направлены дополнительные силы и средства, организовано взаимодействие с другими ведомствами. Проводятся рейды, чтобы не допустить высадки на берег иностранных рыбаков.

После улучшения погоды все иностранные промысловые суда будут выпровождены из территориальных вод РФ, отмечается в сообщении.