Собянин: Москва готова к проведению выборов в городской парламент

13:03

Москва полностью готова к проведению очередных выборов депутатов городского парламента VII созыва. В нынешнем году в мегаполисе будут очень активно использовать технические нововведения, которые позволяют обеспечить честность голосования. "На выборах в Мосгордуму более половины всех избирательных участков – около 2000 – оборудованы КОИБами, - отметил мэр Сергей Собянин. - Общественная палата Москвы создала Общественный штаб наблюдения за выборами и назначила наблюдателей в избирательные комиссии, причем Общественная палата имеет возможность видеонаблюдения и оперативного реагирования по всем избирательным участкам. Москва готова к проведению выборов в городской парламент". Уже несколько лет подряд все избирательные участки города оснащены системами видеонаблюдения, которые позволяют волонтерам отслеживать происходящее у избирательных урн и контролировать соблюдение выборного законодательства.В трех округах столицы избиратели 8 сентября будут участвовать в эксперименте по электронному голосованию - горожане смогут сделать свой выбор через интернет при помощи компьютера или смартфона.