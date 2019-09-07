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Собянин: Москва готова к проведению выборов в городской парламент

13:03 07.09.2019

Москва полностью готова к проведению очередных выборов депутатов городского парламента VII созыва. В нынешнем году в мегаполисе будут очень активно использовать технические нововведения, которые позволяют обеспечить честность голосования. "На выборах в Мосгордуму более половины всех избирательных участков – около 2000 – оборудованы КОИБами, - отметил мэр Сергей Собянин. - Общественная палата Москвы создала Общественный штаб наблюдения за выборами и назначила наблюдателей в избирательные комиссии, причем Общественная палата имеет возможность видеонаблюдения и оперативного реагирования по всем избирательным участкам. Москва готова к проведению выборов в городской парламент". Уже несколько лет подряд все избирательные участки города оснащены системами видеонаблюдения, которые позволяют волонтерам отслеживать происходящее у избирательных урн и контролировать соблюдение выборного законодательства.
В трех округах столицы избиратели 8 сентября будут участвовать в эксперименте по электронному голосованию - горожане смогут сделать свой выбор через интернет при помощи компьютера или смартфона.

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