Москалькова: Можно сказать, что обмен завершен
13:33 07.09.2019 Источник: Интерфакс
Процесс обмена удерживаемыми гражданами РФ и Украины, который происходит в субботу, завершается, заявила "Интерфаксу" уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Можно сказать, что обмен завершен. Самолеты еще в воздухе, но скоро приземлятся в Москве и Киеве", - сказала она.
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