Москалькова: Можно сказать, что обмен завершен

13:33 Источник: Интерфакс

Процесс обмена удерживаемыми гражданами РФ и Украины, который происходит в субботу, завершается, заявила "Интерфаксу" уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Можно сказать, что обмен завершен. Самолеты еще в воздухе, но скоро приземлятся в Москве и Киеве", - сказала она.