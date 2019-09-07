Самолеты с гражданами Украины и России совершили посадки в Киеве и Москве

13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35", сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Украина выдала РФ 35 человек, столько же мы выдали Украине", - заявила она.

Спецборт с вернувшимися по обмену гражданами Украины приземлился в киевском аэропорту Борисполь.

Самолет Ту-204 специального летного отряда "Россия", на борту которого находятся освобожденные в рамках обмена с Украиной россияне, прибыл в московский аэропорт Внуково. Как передает корр. ТАСС, Ту-204 в 13:26 мск совершил посадку во Внуково-2.

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