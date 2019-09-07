Зеленский: Я и Владимир Путин сделали все, что обещали...

14:15 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения войны в Донбассе выполнены.

"Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности", - сказал Зеленский на взлетно-посадочной полосе в Борисполе после встречи освобожденных украинцев, говоря о результате своего телефонного разговора 7 августа с президентом РФ.