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Сайт президента Украины опубликовал список граждан, прибывших из Москвы в рамках обмена

14:23 07.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Список фамилий 35 граждан Украины, прибывших на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами с РФ, опубликован в субботу на сайте украинского президента Владимира Зеленского. Среди них 24 украинских моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов и другие (весь список).

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