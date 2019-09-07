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Вышинский заявил, что готов вернуться в Киев на заседание суда

14:45 07.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский готов вернуться в Киев для участия в очередном судебном заседании по его делу, как только будет понятна дата. Об этом он заявил в субботу в эфире телеканала "Россия-24".

"Я должен уточнить у адвоката, поскольку это было ранее назначенное заседание, на 16 сентября [было] назначено два месяца назад. Адвокат уточнит, потому что там возможны изменения, потому что там идет отпускная пора. Он у секретариата уточнит, и тогда я приму решение, когда возвращаться", - сказал Вышинский.

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