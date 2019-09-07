Порошенко вменил себе и морскому трибуналу причастность в возвращении украинцев из России домой

15:55 Источник: Интерфакс

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев, освобожденных в субботу в ходе взаимного обмена с РФ, и призвал власть и оппозицию продолжить борьбу с "заклятым врагом".

На свой странице в Facebook он отметил, что как человек, причастный к освобождению украинцев, гордится тем, что решение Международного морского трибунала "приперло" руководство России "к стене и вынудило наконец-то освободить наших героев".