Подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову задержан - МВД
16:10 07.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову, им оказался уроженец одной из республик Средний Азии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками подмосковной полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой. Им оказался уроженец одной республик Средней Азии 1983 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы", - сказала она.
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