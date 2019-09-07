Обмен "всех на всех" между Донбассом и Киевом будет вскоре обсуждаться в Минске - СМИ
16:35 07.09.2019 Источник: Интерфакс
Контактная группа по Украине на встрече в Минске 18 сентября обсудит перспективу обмена пленными между Киевом и Донбассом в формате "всех установленных на всех установленных", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"В ходе встречи будет поднят вопрос очередного этапа обмена пленными из числа всех установленных на всех установленных лиц, то есть 200 на 70", - сказал собеседник агентства.
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