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Москва готова к проведению выборов депутатов Московской городской думы

16:46 07.09.2019

Общественные наблюдатели готовы к очередным выборам депутатов Московской городской думы VII созыва. По словам руководителя аппарата Общественной палаты Москвы Алексея Спивакова, волонтеры, которые будут следить за соблюдением законодательства на избирательных участках, прошли необходимое обучение.

«Мы провели большую работу, она началась не вчера и не позавчера, а фактически с мая месяца ежедневно проходили какие-то мероприятия, проводились обучения. Около месяца продолжалось обучение корпуса наблюдателей. С технической точки зрения тоже все работает. Мы учли ошибки прошлых лет, поэтому я считают, что мы готовы на 100%», - отметил Спиваков.

В структуре Общественного штаба по наблюдению за выборами 8 сентября будут действовать видеоцентр, группа разбора, мобильная группа, электронный штаб, call-центр и пресс-центр.

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