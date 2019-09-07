Трамп поздравил Россию и Украину с "гигантским шагом к миру"

17:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в субботу поздравил Россию и Украину с проведенным обменом удерживаемыми лицами и выразил надежду на то, что он станет первым гигантским шагом к миру. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в "Твиттере".

"Россия и Украина только что провели масштабный обмен заключенными. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляю обе страны!" - написал глава государства.