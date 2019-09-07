Десятки бюллетеней для голосования найдены в штабе Навального в Петербурге - СК
18:15 07.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы в субботу обнаружили в штабе блогера Алексея Навального в Санкт-Петербурге десятки бюллетеней для голосования на выборах губернатора города. По данному факту начата проверка, сообщил журналистам старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.
"7 сентября 2019 года в правоохранительные органы поступило заявление о том, что в помещении штаба Алексея Навального, расположенном в одном из домов по Вознесенскому проспекту, находятся бюллетени для голосования. В ходе осмотра штаба в туалетном помещении было обнаружено несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - губернатора Санкт-Петербурга", - сказал Капитонов.
НОВОСТИ
- 18:50 07.09.2019
- Додон заявил, что цена на российский газ для Молдовы будет снижена
- 17:34 07.09.2019
- Трамп поздравил Россию и Украину с "гигантским шагом к миру"
- 16:46 07.09.2019
- Москва готова к проведению выборов депутатов Московской городской думы
- 16:35 07.09.2019
- Обмен "всех на всех" между Донбассом и Киевом будет вскоре обсуждаться в Минске - СМИ
- 16:10 07.09.2019
- Подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову задержан - МВД
- 15:55 07.09.2019
- Порошенко вменил себе и морскому трибуналу причастность в возвращении украинцев из России домой
- 14:45 07.09.2019
- Вышинский заявил, что готов вернуться в Киев на заседание суда
- 14:23 07.09.2019
- Сайт президента Украины опубликовал список граждан, прибывших из Москвы в рамках обмена
- 14:15 07.09.2019
- Зеленский: Я и Владимир Путин сделали все, что обещали...
- 13:50 07.09.2019
- Самолеты с гражданами Украины и России совершили посадки в Киеве и Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать