Десятки бюллетеней для голосования найдены в штабе Навального в Петербурге - СК

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы в субботу обнаружили в штабе блогера Алексея Навального в Санкт-Петербурге десятки бюллетеней для голосования на выборах губернатора города. По данному факту начата проверка, сообщил журналистам старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

"7 сентября 2019 года в правоохранительные органы поступило заявление о том, что в помещении штаба Алексея Навального, расположенном в одном из домов по Вознесенскому проспекту, находятся бюллетени для голосования. В ходе осмотра штаба в туалетном помещении было обнаружено несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - губернатора Санкт-Петербурга", - сказал Капитонов.