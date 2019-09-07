Додон заявил, что цена на российский газ для Молдовы будет снижена

18:50

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил о достигнутых со своим российским коллегой Владимиром Путиным договоренностях о снижении цены на поставляемый в республику газ. Об этом Додон написал в субботу на своей странице в "Фейсбуке" после встречи с Путиным в Москве.