Участницы Pussy Riot задержаны при выходе из подъезда и отправлены в ОВД - СМИ

20:00 Источник: Интерфакс

15 участников Pussy Riot и сообщества художников "Культраб", в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева задержала полиция.

"Задержаны на выходе из подъезда. 15 человек задержали. Собрались прогуляться по городу в форме Pussy Riot с погонами-сердечками и радужным флагом", - написала Толоконникова в твиттере. По ее словам, их везут в ОВД Даниловский. Причин задержания им не уточнили.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.