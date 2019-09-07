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Участницы Pussy Riot задержаны при выходе из подъезда и отправлены в ОВД - СМИ

20:00 07.09.2019 Источник: Интерфакс

15 участников Pussy Riot и сообщества художников "Культраб", в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева задержала полиция.

"Задержаны на выходе из подъезда. 15 человек задержали. Собрались прогуляться по городу в форме Pussy Riot с погонами-сердечками и радужным флагом", - написала Толоконникова в твиттере. По ее словам, их везут в ОВД Даниловский. Причин задержания им не уточнили.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

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