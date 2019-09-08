Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о правовом положении граждан

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает заключить соглашение между Россией и Украиной, которое позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное преследование.

"Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины и желающих вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами разрешить вопросы о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах", - говорится в заявлении омбудсмена, опубликованном в воскресенье на ее официальном сайте.

По мнению омбудсмена, состоявшийся в субботу обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной должен стать частью системной программы действий по деэскалации конфликта, нормализации двусторонних отношений, а также стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.

"Важно провести широкую разъяснительную работу о гарантиях прав граждан, участвующих в процессах по возвращению с целью недопущения их последующего привлечения к уголовной ответственности в случае желания переместиться из Украины в Россию либо обратно, а также не допустить возможных спекуляций, связанных с обращением в межгосударственные судебные органы и международные организации под надуманными предлогами", - подчеркивается в заявлении.

Она добавила, что в списке тех, кто в ходе обмена вернулся в Россию, есть люди старше 70 лет, а также молодые граждане (20-25 лет), но в основном это люди среднего возраста - 40-50 лет. По ее словам, в списки на обмен были включены российские военнослужащие, которые были захвачены на границе с Крымом при получении документов о высшем образовании, граждане, которые стали жертвами конфликта на юго-востоке Украины или были участниками событий в Доме профсоюзов в Одессе. Кроме того, в РФ передали граждан, "чье единственное преступление заключалось в том, что они поддержали воссоединение Крыма с Россией".

Россия и Украина в субботу обменялись группами граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. В свою очередь, сообщая о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, украинский лидер Владимир Зеленский назвал состоявшийся обмен "первым шагом к разблокированию диалога с РФ".