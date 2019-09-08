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НОВОСТИ

Пьяные еноты напугали канадцев

10:10 08.09.2019 Источник: РОСБАЛТ

Жители юга Оттавы рассказали, что видели шатающихся енотов. Животные еле двигались и с трудом вставали, передает "Росбалт" со ссылкой на CBS News.

Напуганные канадцы обратились в Службу защиты животных. Специалистам удалось поймать одного енота и забрать его на осмотр.

Выяснилось, что причиной странного поведения животных могли стать забродившие фрукты. Их сок вызвал у енотов состояние опьянения. Эксперты заверили, что поводов для беспокойства нет, животным просто нужно выспаться.

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