В Москве начали работу более 3600 участков для голосования

09:57

На выборах депутатов Московской городской думы в 8.00 открылись более 3600 избирательных участков для голосования. При этом 7 участков отрылись в 6.00 - на них могли проголосовать сотрудники Росгвардии, которые будут заняты на работе весь день. Уже несколько лет подряд все участки мегаполиса оснащены системами видеонаблюдения, которые позволят добровольцам в специальном общественном штабе следить за тем, что происходит у избирательных урн. Также в нынешнем году камеры установлены и около участковых избирательных участков, чтобы следить и за те, что происходит на входе. Избиратели смогут воспользоваться комплексами по обработке избирательных бюллетеней на 2000 избирательных участков, а все протоколы участковых избирательных комиссий помечены QR-кодами, позволяющими в сжатые сроки добавлять данные в систему ГАС «Выборы». В трех округах столицы будет проведен эксперимент по электронному голосованию.Прозрачность процесса голосования кроме камер и волонтеров общественного штаба также будут обеспечивать примерно 4500 наблюдателей от Общественной палаты города, а также международные наблюдатели из 50 государств.