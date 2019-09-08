В Москве явка на электронное голосование к девяти утра превысила 21%

10:02

Москвичи уже активно участвуют в экспериментальном электронном голосовании, которое впервые проводится в нынешнем году в мегаполисе. Жители трех округов столицы сегодня могут выбрать депутатов не только при помощи бумажных бюллетеней, но и посредством волеизъявления через интернет, используя компьютер или смартфон.К 9.00 явка на электронное голосование уже составляла более 21%, сообщает Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в Москве. «Округ №1 - 25%. Округ №10 - 20,3%. Округ №30 - 18,7%», - говорится в сообщении.Глава столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов рассказал, что на старте работы штаба присутствовали иностранные наблюдатели. «У нас на открытии были послы Мексики и Нигерии. Их интересовало в первую очередь электронное голосование: очень подробно смотрели и записывали, каким образом оно организовано. Во-вторых, их интересовало, как работает штаб, как работает наблюдение через камеры, так как у них такого тотального наблюдения нет», - отметил Венедиктов.