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Военные Турции и США приступили к первому наземному патрулированию планируемой зоны безопасности в Сирии

10:35 08.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Турции и США приступили в воскресенье к первому совместному наземному патрулированию планируемой зоны безопасности на северо- востоке Сирии. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

По данным телеканала ТРТ, военный конвой выдвинулся из турецкого уезда Акчакале, который расположен на границе с Сирией.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы. Анкара настаивает на том, чтобы контроль над планируемой зоной безопасности обеспечивался исключительно ВС республики.


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