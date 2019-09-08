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Глава патриаршей комиссии назвал русских мужчин "национальной трагедией"

11:04 08.09.2019 Источник: Интерфакс

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал современных русских мужчин слабыми. "Наши мужчины - это есть наша национальная трагедия", - сказал он в беседе с церковнослужителями Сызранской епархии.

Однако, по словам протоиерея, среди русских можно встретить настоящих мужчин. Так, священник привел пример, когда когда спецназовцы вступились на улице за женщин и были убиты группой нападавших. 

По мнению главы патриаршей комиссии, отчасти виной слабости мужчин является "женское воспитание", так как "русская женщина - это очень такое сильное существо по своей генетике". 

Священник считает ошибкой советской пропаганды то, что "она вот эту сильную женщину, которой Бог дал родить 10 детей, выгнала из дома на работу". "Школа - вся женская, церковь - вся женская, дома мамаша - она своего мужа, который маменькин сынок, он скручен в бараний рог, и он даже жену себе когда ищет, он ищет себе вторую маму, чтобы можно было к груди припасть и телевизор смотреть. Что он может? Спортом, что ли, заниматься? Нет, он может кричать: "Шайбу! Шайбу!" - сказал протоиерей.

Димитрий Смирнов уверен, что исправить ситуацию можно, собирая мальчиков, лишенных мужского воспитания, и передавая их в школы под начало лучших офицеров.

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