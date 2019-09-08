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МИД РФ: Террористы все активнее используют соцсети для вербовки и совершения терактов

11:45 08.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористические организации пользуются социальными сетями для поиска и вербовки новых последователей своих экстремистских идей. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

"Безусловно, остается достаточно сложной террористическая обстановка в ряде стран Южной и Юго-Восточной Азии. После военных поражений ИГИЛ (прежнее сокращенное название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) в Сирии и Ираке обострилась проблема "расползания" иностранных террористов-боевиков по всему миру, в том числе в указанные регионы. С обеспокоенностью отмечаем проникновение туда идеологии ИГИЛ. Международные террористические организации все активнее используют в данных регионах Интернет и соцсети для вербовки, подстрекательства, организации и совершения терактов", - сказал он.

Высокопоставленный дипломат напомнил, что Филиппины продлили до конца 2019 года режим военного положения на острове Минданао, где в 2017 году боевики попытались основать новую столицу "халифата". "В Индонезии, Малайзии и Таиланде также сохраняется повышенный уровень террористической угрозы", - добавил Сыромолотов.

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