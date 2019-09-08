Глава МИД Франции: Необходим переход от недоверия к элементам доверия между Европой и Россией

12:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция считает необходимым переход от статус-кво недоверия к элементам доверия между Европой и Россией. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции "Европа 1".

По словам министра, европейско-российские отношения "никогда не были на таком низком уровне с момента окончания холодной войны". "Статус-кво недоверия не отвечает чьим-либо интересам, - отметил он. - Инициативы Франции направлены на переход от абсолютного недоверия к элементам доверия".