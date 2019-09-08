Матвиенко: Обмен задержанными между Россией и Украиной говорит о готовности Киева к диалогу
13:30 08.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что обмен между Россией и Украиной группами граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран, говорит о готовности возобновления диалога между странами. Об этом она сказала в воскресенье журналистам в Санкт-Петербурге.
"Сам факт возвращения - это положительный факт. Это демонстрирует, с одной стороны, готовность новой украинской власти к конструктивному взаимодействию, а, с другой стороны, дает надежду, что это лишь первый шаг и что будут приняты дальнейшие шаги для возобновления диалога между нашими странами", - сказала она.
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