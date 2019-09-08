Венедиктов: В Москве явка по электронному голосованию к 12 дня составила 45%

13:28

К полудню в ходе электронного голосования в Москве свои голоса отдали примерно 45% избирателей, зарегистрированных для участия в эксперименте. По словам главы Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместителя председателя Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова, несмотря на произошедший сбой, голоса избирателей не были потеряны и проблема была устранена в течение часа.Как отметил член Общественной палаты, представитель группы мониторинга за электронным голосованием Илья Массух, система была благополучно перезапущена, что доказало ее устойчивость, и сейчас процесс онлайн-выборов продолжается.