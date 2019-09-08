Мэр Москвы призвал горожан прийти сегодня на избирательные участки

13:40

Горожанам важно прийти на избирательные участки и проголосовать за подходящих им кандидатов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, который сам уже сделал свой выбор на участке в школе №1241 на улице Николаева."Выборы очень важные. Московская городская дума во многом определяет судьбу нашего города и судьбу каждого из нас, поэтому, конечно, важно самим прийти и проголосовать и никому не передоверять это важное дело", – отметил градоначальник.