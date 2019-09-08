Спасатели вытащили енота из кондиционера в доме на востоке Москвы

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели-добровольцы помогли заблудившемуся еноту выбраться из кондиционера в жилом доме на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе, отряд спасателей-добровольцев "СпасРезерв" выехал по заявке четверых прохожих по адресу: Амурская улица, дом 44, корпус 1, где енот спрятался за внешним блоком кондиционера на окне первого этажа административной части жилого дома. Пытаясь спрятаться от спасателей, зверек перебегал за оконную решетку.

"Спасатели установили лестницу и, стоя на ней, несколько раз набрасывали на енота петлю для ловли животных. Но юркий зверек снимал ее своими чрезвычайно подвижными и сильными лапками", - рассказали в департаменте. Затем внимание животного пытались отвлечь полицейской резиновой палкой, и в конце концов петлю на теле животного удалось закрепить.

"Совместными усилиями спасателей и сотрудников полиции удалось поместить животное в переноску. Спасенного енота передали представителю департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы", - сказали в пресс-службе.