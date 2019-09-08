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НОВОСТИ

В Москве к 13 часам явка на электронное голосование составляет 51,5%

14:08 08.09.2019

Электронные избиратели весьма активно голосуют в Москве на выборах в городской парламент. К 13.00 их явка на голосование составила уже 51,1%, сообщает Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами. Высокой активности не помешал часовой сбой в системе электронного голосования, который уже устранен специалистами, при этом ранее отданные избирателями голоса не были потеряны.
Напомним, сегодня в Москве проводится эксперимент по электронному голосованию – избиратели трех округов могут участвовать в выборах онлайн, используя компьютеры или смартфоны. Для участия в эксперименте нужно было заранее зарегистрироваться на городской сайте www.mos.ru, пройти аутентификацию и получить статус электронного избирателя. Участие в эксперименте добровольное, те, кто желают использовать на выборах бумажные бюллетени, могут как и раньше прийти к избирательным утрам и проголосовать очно.

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