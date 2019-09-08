Песков: В Кремле сожалеют, что Москва и Токио пока не могут решить ряд важных проблем

15:00 Источник: Интерфакс

В Кремле сожалеют, что Москве и Токио пока не удалось выйти на решение целого ряда важных проблем, но отмечают в целом позитивное развитие отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия" (ВГТРК).

Комментируя очередную встречу президента РФ Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Ябэ на полях Восточного экономического форума, в ходе которой вновь была поднята тема мирного договора, Песков признал, что по этой теме у японской стороны "естественно существуют завышенные ожидания".



