Песков: В Кремле сожалеют, что Москва и Токио пока не могут решить ряд важных проблем
15:00 08.09.2019 Источник: Интерфакс
В Кремле сожалеют, что Москве и Токио пока не удалось выйти на решение целого ряда важных проблем, но отмечают в целом позитивное развитие отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия" (ВГТРК).
Комментируя очередную встречу президента РФ Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Ябэ на полях Восточного экономического форума, в ходе которой вновь была поднята тема мирного договора, Песков признал, что по этой теме у японской стороны "естественно существуют завышенные ожидания".
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