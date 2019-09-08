Иран сообщил и.о. главы МАГАТЭ в Тегеране о третьем этапе отклонения от ядерной сделки
15:15 08.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Ирана проинформировали исполняющего обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнела Феруцэ на переговорах в Тегеране о третьем этапе сокращения его обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом сообщили в воскресенье в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене.
"Обсуждения также включали проверку и контроль МАГАТЭ за выполнением Ираном ядерных обязательств в рамках СВПД. В связи с этим Феруцэ был проинформирован о заявленной Ираном деятельности по исследованиям и разработкам центрифуг. Он [Феруцэ] сообщил, что доложит об этой деятельности Совету управляющих МАГАТЭ", - говорится в заявлении МАГАТЭ.
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