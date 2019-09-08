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Второй тур выборов президента Абхазии признан состоявшимся

15:30 08.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй тур выборов президента Абхазии признан состоявшимся, явка на 15:00 часов превысила необходимые по закону 25% и составила 38,41%. Об этом на брифинге сообщил глава ЦИК республики Тамаз Гогия.

"Порог явки пройден, общее количество проголосовавших - 38,41%", - сказал Гогия.

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