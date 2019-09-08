Глава МГИК: Реальных нарушений в ходе голосования в Москве нет
17:01 08.09.2019
Председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов уверен, что голосование в Москве организовано таким образом, что реальных нарушений законодательства на избирательных участках зафиксировать не удается и потому общественные наблюдатели уже начинают обращать внимание на несуществующие проблемы.
«Один пишет - почему у одних красные линейки, у кого-то черные, а у кого-то зеленые. Человек пишет и не понимает, что у нас книги на столах лежат по адресам. Поэтому если ты прописан по конкретному адресу, ты должен подойти к конкретному столу, а не куда хочешь. Эта жалоба есть в карте нарушений, что у всех членов участковой комиссии линейки красного цвета, а у одного зеленая. Вот такие сигналы говорят о том, что реальных нарушений, связанных с ходом голосования, нет. Люди начинают придумывать», - рассказал Горбунов, отметив, что по еще одному участку пришла жалоба, что ящик для голосования непрозрачный. «Там фотография сделана против света. Мы попросили членов комиссии сфотографировать с другого ракурса, оказалась, что она прозрачная», - отметил глава МГИК, комментируя проходящие сейчас выборы в Мосгордуму.
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