На народном празднике в Германии прогремел взрыв
17:40 08.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, происшедшего на народном празднике в немецком городе Фройденберг. Состояние шести из них оценивается как крайне тяжелое, сообщило издание "Фокус-онлайн".
По предварительным данным, взрыв могло спровоцировать попадание воды на жаровню с горячим жиром. Во Фройденберге на момент инцидента шел дождь. Как считают в правоохранительных органах, о взрыве газа речь, скорее всего, не идет.
Расследование ведет уголовная полиция. Получившие тяжелые травмы люди доставлены на вертолетах в клиники в Рурской области и Кельне.
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