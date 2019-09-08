Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни
18:50 08.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ирак начнет сокращать добычу нефти на своих месторождениях в ближайшие дни. Об этом заявил в воскресенье министр нефти республики Тамер аль-Гадбан.
"Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни, особенно заметное сокращение начнется в октябре", - приводит слова министра телеканал "Аль-Маядин".
Аль-Гадбан также отметил, что в настоящее время "на решающей стадии находятся переговоры между Багдадом и Эрбилем [административный центр автономного региона Иракский Курдистан] о добыче и экспорте углеводородов". Министр заметил при этом, что "Ирак привержен соглашению о добыче нефти в рамках Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и договоренности с Эрбилем укрепят эту позицию Багдада".
Соглашение ОПЕК+ (между государствами-членами этого нефтяного картеля и нефтедобывающими странами, в него не входящими - прим. ТАСС) действует до апреля 2020 года. В рамках этой сделки страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей - на страны, не входящие в ОПЕК.
К Ираку, второму по объему производителю в ОПЕК после Саудовской Аравии, неоднократно предъявлялись претензии в том, что он не выполняет взятые на себя обязательства по сокращению добычи сырья. Некоторое время назад аль-Гадбан уже заверял и коллег, и прессу, что Багдад снизит производство и экспорт в соответствии с целевыми показателями.
НОВОСТИ
- 17:40 08.09.2019
- На народном празднике в Германии прогремел взрыв
- 17:01 08.09.2019
- Глава МГИК: Реальных нарушений в ходе голосования в Москве нет
- 16:15 08.09.2019
- "Талибан" пригрозил новыми жертвами среди военнослужащих США
- 15:30 08.09.2019
- Второй тур выборов президента Абхазии признан состоявшимся
- 15:15 08.09.2019
- Иран сообщил и.о. главы МАГАТЭ в Тегеране о третьем этапе отклонения от ядерной сделки
- 15:00 08.09.2019
- Песков: В Кремле сожалеют, что Москва и Токио пока не могут решить ряд важных проблем
- 14:15 08.09.2019
- Спасатели вытащили енота из кондиционера в доме на востоке Москвы
- 14:08 08.09.2019
- В Москве к 13 часам явка на электронное голосование составляет 51,5%
- 13:40 08.09.2019
- Мэр Москвы призвал горожан прийти сегодня на избирательные участки
- 13:30 08.09.2019
- Матвиенко: Обмен задержанными между Россией и Украиной говорит о готовности Киева к диалогу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать