Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ирак начнет сокращать добычу нефти на своих месторождениях в ближайшие дни. Об этом заявил в воскресенье министр нефти республики Тамер аль-Гадбан.

"Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни, особенно заметное сокращение начнется в октябре", - приводит слова министра телеканал "Аль-Маядин".

Аль-Гадбан также отметил, что в настоящее время "на решающей стадии находятся переговоры между Багдадом и Эрбилем [административный центр автономного региона Иракский Курдистан] о добыче и экспорте углеводородов". Министр заметил при этом, что "Ирак привержен соглашению о добыче нефти в рамках Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и договоренности с Эрбилем укрепят эту позицию Багдада".

Соглашение ОПЕК+ (между государствами-членами этого нефтяного картеля и нефтедобывающими странами, в него не входящими - прим. ТАСС) действует до апреля 2020 года. В рамках этой сделки страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей - на страны, не входящие в ОПЕК.

К Ираку, второму по объему производителю в ОПЕК после Саудовской Аравии, неоднократно предъявлялись претензии в том, что он не выполняет взятые на себя обязательства по сокращению добычи сырья. Некоторое время назад аль-Гадбан уже заверял и коллег, и прессу, что Багдад снизит производство и экспорт в соответствии с целевыми показателями.